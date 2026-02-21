Während Chaos um Andrew: Prinzessin Kate strahlt bei Rugby-Spiel

Andrew stürzt Royals in eine Krise

Kates Auftritt steht in starkem Kontrast zu den Turbulenzen im britischen Königshaus. Am Donnerstag wurde Andrew Mountbatten–Windsor an seinem 66. Geburtstag von der Thames Valley Police wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen. Rund elf Stunden hatte er bis zu seiner Entlassung in Gewahrsam verbracht. Die Ermittler prüfen, ob er in seiner früheren Funktion als Handelsgesandter vertrauliche Informationen an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) weitergegeben hat. Noch bis Montag soll der BBC zufolge Andrews ehemaliges Anwesen, die Royal Lodge, durchsucht werden.