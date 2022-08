Während «Friends»-Dreh: Lisa Kudrow kämpfte mit ihrem Körperbild

«Aber ich habe schnell gemerkt, dass es nicht nur um passende Kleidung geht. Ich will nicht sagen, dass ich übergewichtig war. Ich hatte nur einfach keine Ahnung von der tatsächlichen Form meines Körpers.» Richtig akzeptiert habe sie ihren Körper erst in ihren Vierzigern. «Ich habe verstanden: ‹Es ist in Ordnung. So sehe ich aus›», sagte die Schauspielerin. «Ich sagte mir: ‹Tu das, was du tun musst, um gesund zu sein, aber dein Körper ist in Ordnung so.›»