Während ihrer Scheidung: Kaley Cuoco dachte, «ich muss sterben»

Der schlimmste Morgen ihres Lebens

Sie sei nicht in der Lage gewesen, sich vom Boden aufzurichten, erzählte Cuoco weiter. Dabei hätte die Premiere der Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere sein sollen. «Ich kann nicht hingehen. Ich kann nirgendwo hin. Ich habe mein Leben in die Luft gesprengt. Mein Leben ist vorbei», erinnerte sie sich an ihre Gedanken in jenem Moment. Ihr Team musste ihr schliesslich dabei helfen, sich für den Abend fertig zu machen. «Ich habe buchstäblich gespürt, wie meine Seele meinen Körper verliess», blickte sie zurück.