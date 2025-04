Während Prozess: Harvey Weinstein fordert Verlegung ins Krankenhaus

Ein neu aufgerollter Prozess gegen den ehemaligen Filmmogul Harvey Weinstein (73) hat am 15. April in New York City begonnen. Die Verteidiger des gefallenen Hollywood–Produzenten haben nun einen dringenden Antrag gestellt, um den 73–Jährigen von der Haftanstalt Rikers Island in das Bellevue–Krankenhaus in Manhattan zu verlegen, wo er schon mehrfach behandelt wurde. Sie begründen ihre Forderung mit den «katastrophalen Haftbedingungen», unter denen der an Krebs erkrankte Weinstein derzeit leben müsse.