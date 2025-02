«Wahres Genie»: Prinz William würdigt Gene Hackman

Gene Hackman wurde am 26. Februar 2025 tot in seinem Haus in Santa Fe aufgefunden. Seine langjährige Ehefrau Betsy Arakawa (1961–2025) und ein Hund lagen ebenfalls leblos in dem Anwesen. Die Polizei stuft die Todesfälle als «verdächtig» ein. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es aber nicht.