«Wake Up Dead Man» auf Netflix: Welcher Star hat Blut an den Händen?

Darum geht es in «Knives Out 3»

In «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» kommt Blanc in eine kleine, katholische Gemeinde im Bundesstaat New York. Dort ist der Priester, Monsignore Jefferson Wicks, unter mysteriösen Umständen ermordet worden. Der dominante Geistliche war bekannt für seine reaktionären Ansichten. Und dafür, dass er Gemeindemitglieder im Gottesdienst in aller Öffentlichkeit demütigte. Übrig blieb dem lautstarken Priester nur ein kleiner Haufen an Schäfchen, die ihm treu ergeben sind. Der neue Priester Jud Duplenticy, der zur Strafe in die Gemeinde versetzt wird, sorgt in dem eingespielten Team allerdings für Unruhe. Der gutmütige, nachdenkliche junge Mann wird nach Wicks' Tod schnell der Mordverdächtige Nummer eins.