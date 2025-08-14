Waldbrände in Griechenland: Eva Benetatou spricht von «Horrorfilm»

Auch ihre Heimatorte sind betroffen

In der Gegend rund um die Hafenstadt Patras habe sie live miterlebt, wie die Brände ausgebrochen waren. «Hier waren wir gestern aus medizinischen Gründen», erklärte sie. Auch in ihrem Statement schrieb sie, die Brände seien «leider nicht alles», was sie beschäftige. Sie müsse sich erst sammeln und würde ihre Fans dann darüber aufklären, «was hier passiert ist und was wir die letzten Tage erlebt haben». Sie könne nicht klar denken und der Urlaub sei «mit so einem Mindset und Schmerz auch für uns kein Urlaub mehr».