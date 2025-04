Waldi Lehnertz' zweiter Krimi ist da: «Vieles hat sich so abgespielt»

Beim Schätztag auf seinem Hof entdeckt Antiquitätenhändler Siggi Malich eine Leiche – unter einer Säule begraben. Der Tote sieht ihm zum Verwechseln ähnlich. War er selbst das Ziel? Oder steckt etwas in dem Koffer voller Plunder, den er dem Mann gerade abgekauft hat? Gemeinsam mit Freundin Doro und Kunstkenner Anton begibt sich Siggi auf eine gefährliche Spurensuche ... Das ist die Ausganssituation von Waldi Lehnertz' (58) neuem Kriminalroman «Mord am Schätztag», der erneut in seiner Heimat, der Eifel, spielt und am 15. April beim Rowohlt Verlag erscheint. Sein Erstlingswerk, «Mord im Antiquitätenladen» (2024), wurde zum Spiegel–Bestseller.