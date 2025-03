«Waldis Welt»: «Bares für Rares»-Star bekommt eigene Doku-Soap

Walter Lehnertz (58), besser bekannt als Waldi, zählt zu den beliebtesten Gesichtern der ZDF–Show «Bares für Rares». Nun begleitet ihn der Sender auch abseits des Händler–Pults und gewährt in der neuen Doku–Soap «Waldis Welt» einen Blick hinter die Kulissen. Wie der Titel bereits vermuten lässt, dürfen sich die Zuschauer auf Einblicke in Waldis Alltag auf seinem Antikhof in der Eifel freuen.