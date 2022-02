«Walking Dead»: Das erwartet die Fans in Teil zwei der finalen Staffel

Es ist die Struktur seit der Apokalypse, die der Zeit vor der Zombieplage am nächsten kommt. Mit Sportveranstaltungen und Konzerten in Stadien - und einer eigenen Armee. Und die ist nicht nur dafür da, um potenzielle Feinde abzuwehren, sondern auch die eigenen Anhänger in Schach zu halten. Denn das Commonwealth erinnert an eine feudale Monarchie samt Klassensystem, an deren Spitze Gouverneurin Pamela Milton (Laila Robins, 62) steht. Und wenn es eines gibt, das «Walking Dead»-Fans schon seit Staffel drei wissen, dann das: Traue keinem Gouverneur.