Walschützer freigelassen: Sarah Connor bedankt sich gerührt bei Fans

Sarah Connor (44) hatte sich in den vergangenen Monaten für die Freilassung des prominenten kanadisch–amerikanischen Umweltaktivisten und Walschützers Paul Watson (74) eingesetzt. Jetzt wurde der Walfanggegner nach Monaten in Gewahrsam auf Grönland auf freien Fuss gesetzt und wird nicht an Japan ausgeliefert, wie an diesem Dienstag (17. Dezember) bekannt wurde.