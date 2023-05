Wandern mit Kindern: Das sollten Eltern unbedingt wissen

Wer mit Kindern in der Natur unterwegs ist, sollte auf jeden Fall genug zu trinken dabeihaben. Zudem an Essen denken, ob Obst, Müsliriegel oder belegte Brote. Kleine Snacks für zwischendurch geben Kraft und Energie während der Wanderung. Grössere Mahlzeiten gibt es an bewirtschafteten Hütten, sich vorher am besten über die Öffnungszeiten informieren. Zudem an Bargeld denken, da nicht alle Kartenzahlung akzeptieren.