Wandertour mit ihrem Bruder: Carys Zeta Douglas gibt seltene Einblicke

Michael Douglas warnte seine Tochter vor Schauspielkarriere

Bereits 2021 hatte Catherine Zeta–Jones verraten, dass beide Kinder in die Fussstapfen ihrer Eltern treten wollen. «Ihre Liebe zur Schauspielerei ist so stark, dass ihre Leidenschaft der Schauspielerei gilt, selbst wenn sie sich in der Schule mit Politik und Geschichte beschäftigen», erzählte sie damals in der «Drew Barrymore Show». Ihr Mann habe mahnende Worte an ihre Tochter gerichtet. So müsse sie sich vor allem zu Beginn ihrer Karriere ein dickes Fell zulegen und sich der Tatsache bewusst sein, dass viele sie nur als «die Tochter von ...» wahrnehmen würden.