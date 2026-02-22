«War extrem streng»: Heidi Klum über Tochter Lenis rebellische Phase

Bei diesem Punkt lenkt wiederum Heidi Klum ein und gibt zu: «Als meine Kinder noch nicht volljährig waren, war ich extrem streng.» Sie habe absolut immer wissen wollen, «wo sie sind und mit wem». Die Bezeichnung «Helikopter–Mom» habe ihre Mutter daher durchaus verdient, scherzen Leni und Henry. Allerdings liege das vornehmlich in der Vergangenheit. Seit beide volljährig sind, mahne Heidi sie eindringlich dazu, selbstständig zu sein: «Ich sage ihnen ständig: Ihr müsst euch selbst etwas aufbauen», so das Topmodel.