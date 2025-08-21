«War meine Familie»: Lindsey Vonn trauert um ersten Trainer

Bewegende Worte von Lindsey Vonn

«Erich war mehr als mein Skitrainer. Erich war meine Familie. Ohne ihn wäre ich zweifellos nicht der Mensch und Skifahrer, der ich heute bin», schrieb sie auf Instagram zu Bildern von sich mit dem Verstorbenen. Sailers Tochter Martina Sailer hatte zuvor auf Facebook den Tod ihres Vaters bekannt gegeben, wie unter anderem der ORF berichtet.