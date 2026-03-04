Waren die Bundys eine schrecklich frauenfeindliche Familie?

«Vulgär und anzüglich»

Die Offenheit, mit der Christina Applegate (54) nun in ihrem neuen Buch «You With the Sad Eyes» über ihre Zeit als Kelly Bundy diesbezüglich nachlegt, überrascht dennoch. So litt sie demnach schon vor der Rolle an Magersucht und einer körperdysmorphen Störung – der Part habe diese Probleme jedoch noch bestärkt. Am Set habe sie immer Kleidung tragen müssen, «bei der man sehen konnte, wenn man auch nur eine einzige Traube gegessen hatte». Dies habe dazu geführt, dass Applegate sich in ihre «Essstörung noch tiefer hineingesteigert» hat.