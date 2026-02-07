Warnplakate gegen Andrew Mountbatten-Windsor in Sandringham verteilt

Nicht nur die Plakate zeigen, wie wenig begeistert die Einwohner von Sandringham über ihren prominenten Neuzugang sind. Eine Anwohnerin beklagte laut «Daily Mirror», dass die zuvor ruhige Strasse von Journalisten und Kamerateams regelrecht belagert werde. Sogar ein Hubschrauber habe über dem Dorf gekreist. Die Frau schlug vor, Andrew solle besser «irgendwo im Wald» untergebracht werden, «umgeben von Bäumen und ohne andere Häuser in der Nähe». Weitere Quellen beschwerten sich darüber, dass Andrew mit dem immer noch stattlichen neuen Zuhause doch «in den Luxus» zurückkehre und «auf Händen getragen» werde.