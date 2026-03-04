Warten auf die fünfte Staffel: So geht es mit «Bridgerton» weiter

Allerdings hat Staffel vier der Serie bereits den Anfang von Francescas Buch «When He Was Wicked» («Ein hinreissend verruchter Gentleman») adaptiert. Achtung, Spoiler! In dem Roman wird der Tod ihres Mannes John Stirling, dem Earl of Kilmartin, thematisiert, der in der Serie bereits zu sehen war. Francesca plant im Buch später, erneut zu heiraten. In der Vorlage kommt Johns Cousin Michael Stirling von einer Indien–Reise zurück und Francesca lernt bald eine neue Seite von ihm kennen. In der Netflix–Serie wird die Figur des Michael Stirling als Michaela Stirling (gespielt von Masali Baduza) neu interpretiert.