Warum absolviert Heinz Hoenig keine Dschungelprüfungen?

Aus «gesundheitlichen Gründen gesperrt»

Ein Sprecher erklärt: «Heinz ist bei den letzten Dschungelprüfungen aufgrund gesundheitlicher Gründe gesperrt worden. Jeder unserer Stars hat eine Berechtigung an der Show teilzunehmen, ob mit oder ohne die Teilnahme an den Dschungelprüfungen. Heinz bereichert unser Camp in hohem Masse, wie in den vergangenen Shows eindrucksvoll zu sehen war. So hat er uns zum Weinen und zum Lachen gebracht und seine Mitcamper motiviert.»