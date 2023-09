Eine zu kurze oder unruhige Nacht und am nächsten Morgen sind sie da – die dunklen Schatten unter den Augen. Die meisten greifen dann schnell zur kühlenden Augencreme und anschliessend zum Concealer, um sie zu tarnen. Aber bringen die Produkte wirklich etwas? Und ist Schlafmangel die einzige Ursache für intensive Augenringe? Die TV–Journalistinnen Anna Funck (43) und Vanessa Blumhagen (45), Autorinnen von «Gesund, stark, schön: So geht Frauengesundheit heute» (mvg Verlag), sind dem auf den Grund gegangen. Im Doppelinterview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten sie, warum Augenringe nicht nur von zu wenig Schlaf kommen können.