Warum Cameron Diaz wirklich so lange weg war

«Fühlte sich richtig an, mein Leben zurückzuerobern»

Was hat die einstige «Verrückt nach Mary»–Kult–Blondine dazu bewogen, dem Filmgeschäft, das sie zum Superstar machte, solange den Rücken zu kehren? Auf dem «Fortune's Most Powerful Women Summit», einer Veranstaltung erfolgreicher Geschäftsfrauen am Montag in Kalifornien, enthüllte Diaz ihren damaligen Zehn–Jahres–Glücksplan: «Ich musste es einfach tun. Es fühlte sich für mich richtig an, mein eigenes Leben zurückzuerobern. Alles andere war mir wirklich egal. Niemandes Meinung, niemandes Erfolg, niemandes Angebot, nichts konnte mich von meiner Entscheidung abbringen, mich um mich selbst zu kümmern und das Leben aufzubauen, das ich wirklich haben wollte.» Und aufgebaut hat Diaz wahrlich viel in den vergangenen zehn Jahren. 2015 heiratete sie den Good–Charlotte–Rocker Benji Madden (45) und bekam im Dezember 2019 Tochter Raddix und im März 2024 Sohn Cardinal mit ihm. Gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Katherine Power (39) gründete sie ausserdem 2020 die Wein–Marke «Avaline».