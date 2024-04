Warum Cora Schumacher jetzt im TV über ihre Finanzen spricht

Blick durchs Schlüsselloch

Grenzen hinsichtlich dessen, was sie offenlegen will und was nicht, hat sie sich zunächst nicht gesetzt. «Ich finde, es kommt immer darauf an, wie die Themen beleuchtet werden, deshalb kann man die Frage nicht pauschal beantworten. Es ist schon ein Unterschied, wenn ein Thema journalistisch seriös behandelt wird, oder es nur um reisserische Schlagzeilen geht.» Dass sie für die Produktion unter anderem ihre vier Wände zur Verfügung gestellt hat, sei eine «sehr grosse Ausnahme gewesen, immerhin ist mein Haus mein Safe–Space. Aber ich hatte ein sehr nettes Team, da ist es mir nicht so schwergefallen, auch mal den Blick durch das Schlüsselloch zu gewähren. Dennoch sehr eingeschränkt, der Dreh fand bei mir in der Küche und im Wohnzimmer statt, einige Räume und die Aussenansicht meines Hauses bleiben bei mir tabu.»