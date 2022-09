Warum der neue «Star Trek»-Film so lange auf sich warten lässt

Paramount überrascht die Stars um Chris Pine mit der Ankündigung von «Star Trek 4»

Im Anschluss wird es wahrlich kurios. Das Studio Paramount gibt im Februar 2022 den offiziellen Starttermin von «Star Trek 4» für den Dezember des nächsten Jahres bekannt und verkündet im gleichen Atemzug die Rückkehr der Stars um Pine, Zoe Saldana (44) und Zachary Quinto (45). Die Schauspieler wissen allerdings von nichts, wie «The Hollywood Reporter» berichtet. Sie sind vorab nicht informiert worden, dass sie im kommenden Film zu sehen sein werden, was in Hollywood einen höchst ungewöhnlichen Vorgang darstellt. Denn Paramount beraubt sich mit dieser Vorgehensweise seines wichtigsten Druckmittels in den nun anstehenden Gehaltsverhandlungen mit den Stars. Bei der gegebenen Ausgangslage können diese hohe Gagen verlangen, ohne befürchten zu müssen, dass das Studio den Film deswegen einstampft.