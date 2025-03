Warum die Promis diesen Frühling auf Natürlichkeit setzen

Der Frühling liegt in der Luft – und mit ihm neue Modetrends. 2025 geht der Trend ganz hin zur Natürlichkeit: Authentizität ist der neue Luxus. Die Farbpalette der Saison unterstreicht diesen Trend mit warmen Erdtönen wie Beige, Cognac oder der Pantone–Farbe des Jahres Mocha Mousse. Gute Nachrichten für Janin Ullmann (42): «Mein ganzer Kleiderschrank sieht im Grunde so aus», verrät die Moderatorin am Rande eines Deichmann Get–Together–Events im Planten un Blomen Park Café in Hamburg.