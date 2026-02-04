Warum die Schuhgrösse allein nicht reicht

Fazit: vorher messen und dann probetragen

Am Ende bleibt beim Kauf im Schuhgeschäft vor allem auszuprobieren – wie gesagt am besten nachmittags im Stehen und Gehen – und sich vorher zu überlegen, zu welchem Zweck die Schuhe getragen werden sollen. Wer online bestellt, kann das natürlich nicht. Klassisch die Fusslänge und –breite messen kann man natürlich auf einem weissen Blatt Papier, auf das man die Füsse stellt. Mittlerweile gibt es aber auch zahlreiche Apps und Tools wie Myshoefitter, Feetsizr oder Feetmeter, die versprechen, die Masse und teilweise auch Volumen und Form der Füsse zu erkennen. Allerdings muss dann auch der Onlineshop entsprechend Informationen zur Verfügung stellen, um sie mit den Messergebnissen abzugleichen.