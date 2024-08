Warum ein Saunabesuch gesund ist - auch im Sommer

An heissen Sommertagen kommt man aus dem Schwitzen oft gar nicht heraus – von schlaflosen Nächten bis zur vollgepackten U–Bahn. Doch dieses Schwitzen ist mit dem in der Sauna nicht zu vergleichen. Denn in der Sauna herrscht eine viel niedrigere Luftfeuchtigkeit (nur bis zu 15 Prozent). In der trockenen Hitze kann der Körper gut schwitzen und der Saunaschweiss kann auf der nackten Haut verdunsten. Das wirkt kühlend – und je öfter das körpereigene Kühlungssystem trainiert wird, desto besser funktioniert es.