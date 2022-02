Warum fermentierte Lebensmittel der Gesundheit guttun

Deshalb ist der Prozess gut für die Gesundheit

Ein Vorteil: Die Vitamine bleiben erhalten, da nichts erhitzt werden muss - durch den Vorgang entstehen sogar zusätzliche. Gemüse einfach in ein Einmachglas geben und mit Salzlake übergiessen, bis alles komplett bedeckt ist. Nach rund sechs Wochen sollte das Gemüse sauer und nicht mehr hart sein. Wer im Sommer also zu viel angebaut hat, kann so die Ernte auch im Winter noch geniessen. Doch nicht nur kulinarisch hat die Methode einen Vorteil.