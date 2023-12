Warum Hugh Grant keine Liebeskomödien mehr dreht

Zuletzt war Grant 2012 in «Cloud Atlas» und 2014 in «Wie schreibt man Liebe?» zu sehen. Es folgten Charakterrollen in Filmen wie «Codename U.N.C.L.E.» (2015) oder «Florence Foster Jenkins» (2016) und Serien wie «A Very English Scandal» (2018) oder «The Undoing» (2020). 2022 spielte Grant in «Glass Onion: A Knives Out Mystery» mit, 2023 in «Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben», aktuell ist er neben Timothée Chalamet (28) als Oompa Loompa in «Wonka» zu sehen.