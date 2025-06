«Warum ich?»: Unheimliche Anthologie-Serie mit Starbesetzung

Und schliesslich «Casa Carmen»: In diesem Restaurant spielt sich an jedem Tisch ein eigenes Drama ab. Warum bin ausgerechnet ich ein Kuckuckskind? Warum werde ich von meinem Sohn erpresst? Warum konnte sie nicht jemand anderen heiraten? Am Ende taucht erneut der vermeintliche Retter aus dem Zug (Mädel) am Tisch von Christa (Stefanie Dvorak) und ihrem Blinddate Bruno (Samuel Koch) auf – was auch diesmal nichts Gutes verheisst.