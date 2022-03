Warum Männer häufiger unter Bindungsängsten leiden

Was löst bei Menschen Bindungsangst aus?

Wieland Stolzenburg: Menschen mit Bindungsangst, ob Männer oder Frauen, haben in der Kindheit und Jugend ungute Erfahrungen rund um Nähe und Zuneigung gemacht. Entweder gab es zu wenig gute und gesunde Nähe oder zu viel unangenehme oder verletzende Nähe zu den Eltern oder einem Elternteil. Diese Erfahrungen führen im Erwachsenenleben dazu, dass sie bei zu viel Nähe, bei zu viel Verbindlichkeit und Verbundenheit in einer Partnerschaft auf Abstand gehen, da die alte Wunde berührt wird. Die damals beste und gesunde Anpassungsstrategie in der Kindheit war es, sich zu schützen, abzugrenzen, früh selbstständig zu werden, niemanden wirklich an sich heranzulassen.