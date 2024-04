Warum Sarah Jessica Parker ihren Kindern Süsses erlaubt

Essen nicht als Feind betrachten

Mit ihren jetzt 14–jährigen Zwillingen hat Parker einen anderen Weg eingeschlagen. «Ich wollte nicht, dass sie Essen als Feind betrachten», erklärt der «Sex and the City»–Star. Wegen der strengen Regeln in ihrem Elternhaus hätten Parker und ihre Geschwister, sobald sie ausgezogen waren, «eine Menge Kuchen und Kekse» gekauft. Für ihre Töchter wünscht sie sich einen ausgewogenen Umgang mit Süssem.