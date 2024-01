Warum sich Jamie Dornan nach «Fifty Shades of Grey» versteckte

Der erste Teil von «Fifty Shades of Grey» kam 2015 in die Kinos. Zwei Jahre zuvor hatte Jamie Dornan mit seiner Krimiserie «The Fall – Tod in Belfast» an der Seite von Gillian Anderson (55) bei den Kritikern noch mächtig Eindruck hinterlassen. Der Nordire bekam «karriereverändernde Kritiken», erinnerte er sich im Gespräch mit «BBC 4».