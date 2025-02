Warum starb Matthew Perry? Neue Doku sucht nach Antworten

Es wirkt geradezu unglaublich: Seit rund eineinhalb Jahren weilt Matthew Perry (1969–2023) nun schon nicht mehr unter uns. Am 28. Oktober 2023 starb der «Friends»–Star im Alter von lediglich 54 Jahren an den «akuten Auswirkungen von Ketamin», wie es später im Autopsie–Bericht heisst. Eine neue Peacock–Doku namens «Matthew Perry: A Hollywood Tragedy», die in den USA seit vergangenem Dienstag zu sehen ist, versucht sich an der schweren Aufgabe, Gründe für die Tragödie zu liefern. War Perrys Tod gar unvermeidbar?