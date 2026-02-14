Warum Valentinstag der perfekte Tag für ein Date mit sich selbst ist

Der 14. Februar wird oft als ein Tag inszeniert, der exklusiv Paaren vorbehalten ist. Überall sieht man rote Herzen, Partner–Menüs und romantische Erwartungen, was bei vielen Singles unfreiwillig das Gefühl von Ausschluss oder Einsamkeit erzeugen kann. Doch der Valentinstag kann auch ein Tag für Selbstliebe sein: Es ist die perfekte Gelegenheit, die wichtigste Beziehung im Leben zu feiern – nämlich die zu sich selbst. Ein Date mit sich selbst ist kein Trostpflaster, sondern ein bewusster Akt der Selbstfürsorge, der dabei hilft, die eigenen Bedürfnisse wieder in den Mittelpunkt zu rücken.