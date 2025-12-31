Warum Visionboards oft scheitern - und was stattdessen hilft

Inspirationsbilder mit eigenen Fotos ersetzen

Und wie man selbst ist auch das Becoming Board ein Work in Progress. Häufig werden die anfänglichen Inspirationsbilder im Laufe des Jahres nach und nach durch eigene Fotos ersetzt. Das kann zusätzliche Motivation schaffen, weil sichtbar wird, dass sich tatsächlich etwas verändert. Die Collage wächst über das Jahr also mit dem eigenen Alltag und zeigt bald kein fernes Ideal mehr, sondern das Leben, das man bereits begonnen hat zu führen.