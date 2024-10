Warum warten? Diese Modetrends für 2025 wollen jetzt schon alle tragen

Die Fashion Weeks für Frühjahr und Sommer 2025 sind vorbei. Die Entwürfe der Designerinnen und Designer in London, Paris, New York und Mailand haben die Sehnsucht nach frischen Styles geweckt. Einige der kommenden Modetrends lassen sich bereits jetzt schon wunderbar in unsere Herbst– und Wintergarderobe integrieren. Hier sind die wichtigsten Mode–Entwicklungen, die Mode–Fans jetzt schon tragen wollen.