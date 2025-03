Warum wir den Weltfrauentag immer noch brauchen

Was würde sich ändern, wenn Männer gleichberechtigt die Verantwortung für Care–Arbeit übernähmen?

Fröhlich: Ich denke, dass Care–Arbeit dann mehr Wertschätzung erhält. Immer dann, wenn Männer eine Arbeit übernahmen, war sie auf einmal wertvoll und wurde besser bezahlt. So war es auch mit der Programmierung von Computern. Seitdem mehr Frauen in der Zahnmedizin arbeiten, sinkt wiederum der Lohn für Zahnärzte und Zahnärztinnen. Daran sieht man, dass wir immer noch in patriarchalen Strukturen leben. Wenn Männer mehr Care–Arbeit übernehmen, werden sie am Ende ihres Lebens nicht bereuen, so wenig Zeit für die Familie gehabt zu haben. Und Frauen wären endlich entlastet, um ihrem Beruf, politischen oder künstlerischen Karrieren nachzugehen – und endlich mal auszuruhen.