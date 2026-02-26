Warum wir unsere Psyche wie einen Muskel trainieren müssen

Führt das Setzen von Grenzen nicht manchmal zu sozialer Isolation?

Dr. Alex: Nur, wenn wir nicht achtsam sind. Grenzen sollen unser Wohlbefinden schützen, uns aber nicht von Verbindungen abschneiden. Manchmal ist es die richtige Wahl, «Nein» zu bestimmten Umgebungen oder Verhaltensweisen zu sagen, aber es ist wichtig, Grenzen nicht zu einem Grund für einen vollständigen Rückzug werden zu lassen. Ich habe das selbst gelernt, als ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken. «Nein» zum Pub zu sagen, war eine gesunde Grenze, aber mir wurde auch klar, dass ich dies durch andere Wege ersetzen musste, um in Verbindung zu bleiben. Gesunde Grenzen sollten die Verbindung nicht verringern; sie sollten uns helfen, sie auf eine Weise aufzubauen, die für uns wirklich funktioniert.