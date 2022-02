Was bedeutet die Einigung im Fall Giuffre für Prinz Andrew?

Der britische Prinz Andrew (61) hat eine aussergerichtliche Einigung mit Virginia Giuffre (38) erzielt, um einen möglicherweise brisanten Prozess in den USA zu vermeiden. Das meldete unter andrem die «BBC» am Dienstag. Zuvor hatte die US-Amerikanerin den Herzog von York beschuldigt, sie im Alter von 17 Jahren sexuell missbraucht zu haben. 2021 hatte Giuffre in New York Klage gegen den Royal eingereicht. Der zuständige Richter muss der Einigung noch zustimmen.