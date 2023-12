«Was bleibt»: So wird der neue Falke-«Tatort»

Um die wahre Identität des Mannes und die Hintergründe zu enthüllen, muss Falke in seine eigene Vergangenheit eintauchen, eine Reise, die ihn und seine Partnerin Julia Grosz (Weisz) in unerwartete Abgründe führt. Im Zuge ihrer Nachforschungen stossen sie auf einen Hauptverdächtigen. Doch je mehr sie über ihn erfahren, desto mehr scheinen die Wahrheiten, die sie zu kennen glaubten, in sich zusammenzufallen. Was anfangs nach einem einfachen Fall aussah, entwickelt sich zu einem komplexen Puzzle, in dem nichts so ist, wie es zunächst scheint.