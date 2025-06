Was Christopher Seiler von Seiler und Speer an Wolfgang Ambros schätzt

In der Heimat steht im Sommer ein besonderer Auftritt für die Band an: Am 19. Juli werden sie unter dem Motto «A schware Partie 2025» ihre bislang grösste Show im Ernst–Happel–Stadion in Wien spielen. Mit dabei sind namhafte Gäste, darunter die österreichische Liedermacher–Legende Wolfgang Ambros (73). «Es ist immer eine Freude, wenn der Wolfgang mit uns spielt», erzählt Seiler. «Es ist nicht das erste Mal, sondern wir haben schon mehrmals mit ihm gespielt. Und wir haben ein sehr familiäres Verhältnis zum Wolfgang überhaupt, weil seit Tag eins der Schlagzeuger unserer Band der Matthias Ambros ist und wie der Name schon verrät, er sein Sohn ist.» Wenn man etwas von Ambros lernen könne, dann «ist es diese Beständigkeit und dieses Zeitlose bei den Songs. Was seine Lieder für eine Wirkung haben – auch heute noch.»