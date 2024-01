Was erwartet uns im «Tatort»-Jahr 2024?

Im neuen Jahr erwarten «Tatort»– und «Polizeiruf 110»–Fans wieder mehr als 45 Sonntagskrimis, unterbrochen von einer Sommerpause, in der König Fussball einmal mehr das TV–Geschehen regieren wird. Nach dem Neujahrskrimi «Tatort: Was bleibt» mit dem tragischen Abschied von Schauspielerin Franziska Weisz (43) als Kommissarin Julia Grosz in den Falke–Filmen stehen die sechs nächsten Krimis bereits fest. So geht es in den kommenden Wochen weiter.