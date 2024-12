Was essen wir an Weihnachten? Drei Apps für Ideen und Rezepte

Für den deutschen Weihnachtsklassiker Kartoffelsalat mit Würstchen dürften die wenigsten erfahrenen Köchinnen und Köche Ideen oder Rezepte benötigen. Was aber, wenn es an Heiligabend und an den Feiertagen etwas anderes geben soll? Wie sähe es etwa mit einer leckeren vegetarischen oder veganen Alternative aus? Natürlich gibt es unzählige Webseiten und Apps, die bei der Suche nach Vorschlägen für das Festmahl helfen. Hier eine Auswahl an drei Programmen, bei denen sich ein Blick lohnen könnte.