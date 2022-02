Was für Harald Glööckler im Dschungelcamp besonders «schwierig» war

Wie anstrengend war das zwischenmenschliche Miteinander?

Glööckler: Teamfähigkeit und gegenseitige Unterstützung spielen im Dschungelcamp schon eine Rolle. Aber am Ende des Tages ist es keine Fussballmannschaft, die in einem Camp interniert wird. Es sind Einzelkämpfer, die da drin ihren persönlichen Kampf ausfechten. Da bin ich Realist genug. Es war aber auch alles okay. Denn wenn ich eine Entscheidung treffe, diskutiere ich nicht mit mir, dann wird es einfach gemacht - und so war es auch in diesem Fall.