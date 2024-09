Was ist nun mit Prinz Harrys Rückkehr in die Heimat?

Das Verhältnis von Prinz Harry (39) zu seiner Familie sorgt weiterhin für Spekulationen. Kurz vor seinem runden Geburtstag am 15. September machen in Grossbritannien Gerüchte die Runde, dass Harry an einem Royal–Comeback und an einer teilweisen Rückkehr in die Heimat arbeiten könnte. Doch während die einen daran glauben, schliessen die anderen diese Möglichkeit komplett aus.