Was ist RedNote? Amerikaner wechseln massenhaft zu der App

Die Zukunft der Plattform TikTok in den USA ist ungewiss. Schon bald könnte ein Verbot der beliebten Social–Media–App eintreten, falls die Muttergesellschaft ByteDance sie nicht bis zum 19. Januar verkauft. Während der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten noch über die Rechtmässigkeit des Gesetzes berät, suchen viele US–Amerikaner jetzt nach Alternativen. Und die haben sie offenbar in der chinesischen Social–Media–Plattform RedNote, auch bekannt als Xiaohongshu, gefunden, die diese Woche sogar an die Spitze der Charts des App Stores geklettert ist.