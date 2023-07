In meiner Erfahrung gibt es dabei zwei verschiedene Blickwinkel: Entweder machen wir uns Sorgen um unseren Freund oder unsere Freundin, weil uns Verhaltensweisen des neuen Partners auffallen, welche Alarmzeichen sein könnten. Oder wir selbst sind getriggert. Beispielsweise ruft eine Verhaltensweise oder eine Aussage des neuen Partners in uns eine emotionale Reaktion oder Erinnerungen hervor, die mit vergangenen verletzenden Erfahrungen in unserem eigenen Leben zusammenhängen. In diesem Fall finden wir die Lösung vor allem in uns.