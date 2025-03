Was läuft da mit Jennifer Aniston? Pedro Pascal bricht sein Schweigen

Weil der Schauspieler am Wochenende drei Stunden mit Hollywoods Dauersingle Jennifer Aniston (56) dinierte, löste Pedro Pascal (49) eine globale Welle der romantischen Spekulationen aus. Am Rande der Premiere der zweiten Staffel seiner Serie «The Last of Us» hat der gebürtige Chilene jetzt klargestellt, was seine Verbindung zur Ex–Frau von Brad Pitt (61) ist.