Was machen eigentlich die Stars aus «Game of Thrones»?

2022 wurden von HBO Pläne für ein «Game of Thrones»-Spin-Off mit dem Titel «Snow» bestätigt, in dessen Mittelpunkt Haringtons GoT-Figur Jon Schnee (im Original Jon Snow) stehen soll. Wann und ob die geplante Serie tatsächlich produziert wird, ist allerdings derzeit noch unklar. Gesichert ist jedoch, dass der Schauspieler in der dritten Staffel des HBO-Bankerdramas «Industry» mitwirken wird, für das er momentan vor der Kamera steht. Am 11. Juni 2023 feierte sein neuer Kinofilm «Blood for Dust» beim Tribeca Film Festival in New York Premiere, in dem er in einer der Hauptrollen zu sehen ist.