Was macht das Erfolgsduo Ryan Coogler und Michael B. Jordan so stark?

Ihr bisheriges Meisterstück ist ihnen mit «Blood & Sinners» gelungen. Der Kniff, darin eine Vampirstory während der sogenannten Jim–Crow–Ära, die in den USA einige Jahre nach der Abschaffung der Sklaverei eingeführt wurde, zu erzählen, entpuppte sich als genial. Beide Seiten des raffinierten Genre–Mixes hoben sich gegenseitig auf ein neues Level und verliehen der Handlung eine interessante Symbolik, die einzeln nicht möglich gewesen wäre. Im Grunde genauso, wie es bei Coogler und Jordan der Fall ist.